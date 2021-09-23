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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: всем российским участникам Игр-2022 рекомендовано вакцинироваться от ковида

Вопрос вакцинации обсуждается с национальными спортивными федерациями

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет рекомендовать всем потенциальным российским участникам Игр в Пекине пройти первичную или повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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"Ревакцинацию будет рекомендовано пройти всем нашим спортсменам. Это не может нарушить наши планы по подготовке к главным стартам в Пекине. Мы настойчиво и деликатно обсуждаем это с нашими федерациями. Мы четко прошли подготовительный этап к Токио, и это пример для наших зимних федераций", - сказал Поздняков.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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