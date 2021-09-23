Поздняков: всем российским участникам Игр-2022 рекомендовано вакцинироваться от ковида

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет рекомендовать всем потенциальным российским участникам Игр в Пекине пройти первичную или повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Ревакцинацию будет рекомендовано пройти всем нашим спортсменам. Это не может нарушить наши планы по подготовке к главным стартам в Пекине. Мы настойчиво и деликатно обсуждаем это с нашими федерациями. Мы четко прошли подготовительный этап к Токио, и это пример для наших зимних федераций", - сказал Поздняков.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.