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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России презентует форму на Игры в Пекине в декабре

В настоящий момент идут согласования экипировки с Международным олимпийским комитетом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует презентовать экипировку национальной команды для участия в Играх в Пекине в декабре. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

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"Буквально позавчера я общался с дизайнером нашей формы Анастасией Задориной, - сказал Поздняков. - Предполагаем, что в начале декабря будет презентация формы на Игры в Пекине. Сейчас идут согласования с Международным олимпийским комитетом (МОК), готовятся образцы экипировки. Сразу после презентации откроем экипировочный центр".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх в Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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