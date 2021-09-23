Олимпийский комитет России презентует форму на Игры в Пекине в декабре

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует презентовать экипировку национальной команды для участия в Играх в Пекине в декабре. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Буквально позавчера я общался с дизайнером нашей формы Анастасией Задориной, - сказал Поздняков. - Предполагаем, что в начале декабря будет презентация формы на Игры в Пекине. Сейчас идут согласования с Международным олимпийским комитетом (МОК), готовятся образцы экипировки. Сразу после презентации откроем экипировочный центр".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх в Пекине будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Будет разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committee).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.