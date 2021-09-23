Поздняков предложил судьям в гимнастике использовать видеоповторы в спорных моментах

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Судейство в художественной гимнастике нужно сделать максимально объективным, поэтому есть смысл разрешить судьям смотреть видеоповторы перед выставлением оценок в спорных моментах. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В фехтовании по инициативе Алишера Усманова (президента Международной федерации фехтования - прим. ТАСС) есть повторы спорных моментов, - сказал Поздняков. - Подобные вещи можно было бы сделать и в художественной, спортивной гимнастике, и в фигурном катании. Это повысило бы визуализацию всей телекартинки".

Судейский скандал в художественной гимнастике разгорелся после победы израильской спортсменки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Российская сторона не согласилась с результатами соревнований, по мнению национальной федерации победу должна была одержать Дина Аверина. В международную федерацию был подан протест, по итогам проверки судейства олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости выявлено не было.