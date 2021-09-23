Поздняков: Россия могла бы предложить провести Олимпиаду 2036 года в нескольких городах

"Думаю, что 2036 год - это тот ориентир, на который мы будем смотреть и к которому будем стремиться. Современный подход к Олимпийским играм трансформировался, и в настоящий момент Игры сделаны, чтобы максимально бережно подойти к ресурсам, в том числе и природным. И МОК смотрит на то, что не нужно строить новое, а максимально использовать то, что есть, поэтому разбег по городам сужается, но географическое положение позволит использовать всю нашу структуру по всей стране. Подобная заявка была бы более интересная, чем отдельно взятый объект в стране", - отметил Поздняков.

"Понятно, что это приведет к удорожанию, но развитие транспортной инфраструктуры укладывается в эту концепцию. В 2036 году будет черед Азии, и нам нужно не сбрасывать это со счетов, и уникальная возможность нашей страны позволит сделать необычное предложение, которое бы заинтересовало МОК", - добавил президент ОКР.

В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже, в 2028-м - в Лос-Анджелесе, в 2032-м - в австралийском Брисбене.