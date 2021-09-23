Первый в истории Гран-при "Формулы-1" в Майами пройдет 6-8 мая 2022 года

ТАСС, 23 сентября. Первый в истории этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Майами (штат Флорида, США) пройдет 6-8 мая 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организаторов этапа.

Контракт на проведение Гран-при Майами сроком на 10 лет был заключен в апреле. Этап будет проходить на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium.

На данный момент в США проводится один этап "Формулы-1" - в Остине (штат Техас). В сезоне-2021 Гран-при США должен состояться с 22 по 24 октября.