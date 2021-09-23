Сычев: тренер "Динамо" Шварц сыграл большую роль в становлении футболиста Захаряна

"Захарян молодец, отлично проявляет себя, видно, что после того, как в "Динамо" ему начали доверять, прогресс стал налицо. Это будущее нашего футбола. Он и [Константин] Тюкавин очень достойно выглядят, Сандро Шварц сыграл большую роль в их становлении и доверии", - сказал Шварц.

Захаряну 18 лет, он является воспитанником "Динамо". В основной команде российский полузащитник дебютировал в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги Захарян сыграл восемь матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. За сборную России игрок провел две встречи в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года против команд Хорватии (0:0) и Мальты (2:0).