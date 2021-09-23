Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани

ТАСС, 23 сентября. Александра Трусова лидирует после исполнения короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

17-летняя фигуристка набрала 74,53 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (70,66 балла). Тройку лидеров замкнула Вероника Яметова (65,49).

Произвольная программа у женщин пройдет 24 сентября. Позднее в четверг короткую программу представят мужчины.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле и пройдет с 10 по 14 октября.