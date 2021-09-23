Контракт между РФС и главой департамента судейства Перейрой рассчитан на два года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза португалец Витор Перейра подписал с организацией соглашение на два года. Об этом журналистам сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Ранее Хачатуянц объявил о назначении Перейры на этот пост, который 13 сентября покинул венгр Виктор Кашшаи, возглавлявший департамент с января 2020 года.

"Стоит несколько задач, одна из основных - анализ текущей ситуации судейства в целом в России, - сказал Хачатурянц. - Реформа обучения судей - очень принципиальный вопрос для нас, на сегодняшний день количество школ судейства не соответствует реально обучаемым, налаживание единой базы для обучения. Витор является автором книги "Программа таланта и наставники", она в ближайшее время будет переведена на русский язык, станет одной из основных книг для обучения наших судей. Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы".

"Первоначально рассчитываем, что она будет проведена в ближайшие два года с возможной пролонгацией. Но мы хотим до конца года получить карту по тем шагам, которые будут предприняты. Дорожная карта означает срок контракта? Да, рассчитываем на два года с возможным продлением", - добавил Хачатурянц.

Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и чемпионата Европы 2000 года. Также Перейра судил Суперкубок УЕФА 2001 года между германской "Баварией" и английским "Ливерпулем" (2:3) и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и германской "Боруссией" из Дортмунда (3:2).