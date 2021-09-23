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Футбол в России

Российский футбольный союз до конца года объявит имя нового руководителя проекта VAR

На эту должность будет назначен иностранец
Главный судья Кирилл Левников во время использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный судья Кирилл Левников во время использования системы видеопомощи арбитрам (VAR)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен до конца года найти нового руководителя проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России. Об этом журналистам сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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8 июня на этот пост был назначен Кирилл Верхолетов. 3 июня Леонид Калошин, который занимал должность с 2017 года, покинул пост в связи с истечением срока контракта.

"Что касается курирования видеоарбитров, то административно ничего не поменялось, Кирилл Верхолетов продолжает курировать этот вопрос, - сказал Хачатурянц. - Что касается технической части, мы находимся в поиске такого эксперта. Есть несколько кандидатур, думаю, что не в ближайшее время, но до конца года решим. Российских специалистов не рассматриваем".

"Все граждане России работают в других департаментах, - подчеркнул глава судейского комитета. - Что касается VAR, это новый инструментарий, не был разработан в России. Мы ищем эксперта, который, несмотря на непродолжительность внедрения системы, обладал бы определенным опытом и знаниями. Мы не сразу стали внедрять VAR, у нас были технические проблемы для этого, мы пришли к этому проекту с небольшим опозданием. Чтобы ликвидировать отставание как можно быстрее, нам нужны профессиональные эксперты, которые есть на Западе".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется на матчах чемпионата России, в ведущих европейских лигах, а также в еврокубковых турнирах.

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