Российский футбольный союз до конца года объявит имя нового руководителя проекта VAR

8 июня на этот пост был назначен Кирилл Верхолетов. 3 июня Леонид Калошин, который занимал должность с 2017 года, покинул пост в связи с истечением срока контракта.

"Что касается курирования видеоарбитров, то административно ничего не поменялось, Кирилл Верхолетов продолжает курировать этот вопрос, - сказал Хачатурянц. - Что касается технической части, мы находимся в поиске такого эксперта. Есть несколько кандидатур, думаю, что не в ближайшее время, но до конца года решим. Российских специалистов не рассматриваем".

"Все граждане России работают в других департаментах, - подчеркнул глава судейского комитета. - Что касается VAR, это новый инструментарий, не был разработан в России. Мы ищем эксперта, который, несмотря на непродолжительность внедрения системы, обладал бы определенным опытом и знаниями. Мы не сразу стали внедрять VAR, у нас были технические проблемы для этого, мы пришли к этому проекту с небольшим опозданием. Чтобы ликвидировать отставание как можно быстрее, нам нужны профессиональные эксперты, которые есть на Западе".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется на матчах чемпионата России, в ведущих европейских лигах, а также в еврокубковых турнирах.