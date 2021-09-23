В музее на "Сочи-Автодроме" представили картину на карбоновом холсте

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Арт-проект "Королевские гонки: русский драйв" открылся в автомузее Ника Панули на "Сочи-Автодроме", где с 24 по 26 сентября пройдет ВТБ Гран-при России "Формулы-1". На стендах представлены 20 работ российских художников, в том числе картина, написанная на холсте из карбона, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Выставка картин, посвященная автомобилям и развитию автоспорта, проводится в дни российского этапа "Формулы-1" с 2019 года.

"В прошлом году была тема 70-летнего юбилея "Формулы-1", в этом году мы сосредоточены на патриотизме, развитии российского автоспорта, прославлении наших побед, - рассказал ТАСС куратор проекта Дмитрий Барановский. - Именно поэтому отправной точкой служит 1911 год - первый подиум россиянина в международных соревнованиях".

На стендах представлены 20 работ художников, на которых изображены отечественные гоночные автомобили. В их числе картина сочинского художника Сергея Стеценко "Легенда ралли", выполненная на холсте из карбона. На ней изображен автомобиль "ВАЗ-2103". Как рассказал ТАСС сам художник, картина писалась с помощью аэрографа как при росписи автомобиля.

Художница Екатерина Ляшко из Ставрополя представила на выставке картину, нарисованную вместе с маленьким сыном, а художник Александр Букин из Ростовской области оформил холст под постер 1911 года.

Арт-проект "Королевские гонки" стартовал в 2019 году. В 2020 году выставка была посвящена 70-летнему юбилею "Формулы-1", в этом году - 110-й годовщине с момента первого в истории призового места в зарубежных соревнованиях русского гонщика Василия Солдатенкова. Сам проект рассчитан до 2023 года. За это время в нем примут участие более сотни художников.