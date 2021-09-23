Фазель допустил, что может принять российское гражданство, если выучит язык

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель допустил, что может принять российское гражданство при условии, что как следует выучит язык. Об этом он рассказал журналистам.

Фазель сложит полномочия президента IIHF 25 сентября на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге.

"Совершенно точно невозможно посчитать количество времени, которое я провел в России, - сказал Фазель. - Насчет того, чтобы принять российское гражданство, почему нет? В первую очередь нужно как следует выучить русский язык, чтобы ответить на этот вопрос".

"Что касается следующего президента IIHF, то Россия очень важный участник мирового хоккейного процесса, и он должен как минимум уважать Россию", - добавил Фазель.