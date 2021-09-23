Фетисов: на Олимпиаде на лавку надо ставить тех тренеров, которые понимают стиль НХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России на Олимпийских играх в Пекине должен состоять из тех специалистов, которые понимают стиль игры Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в их числе могут быть Сергей Федоров, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар и Алексей Жамнов. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными. Ранее глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг заявлял, что тренерский штаб будет объявлен после 10 января.

"Я считаю, что это бардак, что до сих пор нет тренеров и что это является интригой, это значит, что те, кто принимает решение, были не готовы определиться - это вызывает нервозность у хоккеистов, это непонятная ситуация с результатом и так далее, - сказал Фетисов. - Считаю, что нужно создавать штаб из уважаемых людей, на лавку надо ставить тех, кто понимает, что такое энхаэловский стиль: мне кажется, это Сергей Федоров, стоит дать ему шанс, Слава Козлов, Сергей Гончар, может быть, Леша Жамнов - на лавку, а все остальные могут помогать консультациями, и я в том числе. Отдайте хоккей хоккеистам, думаю, что мы разберемся. По крайней мере надо дать шанс ребятам, так как мы видим, какие команды собраны другими национальными сборными, там все давно понятно, нет случайных людей, и это придает игрокам уверенности".

"Работа тренера в НХЛ и здесь - это две разные вещи. Все, что нужно, - это знание предмета, уважение соперника, понятная всем тактика и атмосфера в раздевалке. Если мы ее не создадим, то будет сложно играть", - отметил двукратный олимпийский чемпион.

Фетисов ответил на вопрос, как он относится к возможности приглашения иностранного специалиста. "Консультантом - может быть, а тренером - точно нет", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея (IIHF) и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, победителями Олимпиады тогда стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.