Фигуристка Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани

ТАСС, 23 сентября. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фамилия Трусовой отсутствует в протоколе произвольной программы. Причина снятия спортсменки не уточняется.

В четверг Трусова выиграла короткую программу, показав результат 74,53 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (70,66 балла). Тройку лидеров замкнула Вероника Яметова (65,49).

Произвольная программа у женщин пройдет 24 сентября. Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле и пройдет с 10 по 14 октября.