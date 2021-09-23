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Фигурное катание

Фигуристка Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани

Причины не уточняются
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 сентября. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фамилия Трусовой отсутствует в протоколе произвольной программы. Причина снятия спортсменки не уточняется.

В четверг Трусова выиграла короткую программу, показав результат 74,53 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (70,66 балла). Тройку лидеров замкнула Вероника Яметова (65,49).

Произвольная программа у женщин пройдет 24 сентября. Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле и пройдет с 10 по 14 октября.

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