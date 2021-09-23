Чемпион мира по шахматам Карлсен считает, что против Непомнящего очень трудно играть

ТАСС, 23 сентября. Матчи против российского шахматиста Яна Непомнящего никогда не бывают простыми. Об этом заявил чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации шахмат России.

Карлсен встретится с Непомнящим в матче за мировую шахматную корону, который пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

"У Непомнящего хороший счет против меня в классические шахматы. Некоторые победы он одержал очень давно, некоторые - немного позже, но мне придает уверенности то, что у меня с ним хороший счет в рапиде и блице, так что игра с ним не идет в одни ворота. Мне кажется, этот счет показывает, что он может быть очень силен и прежде всего, что против него очень трудно играть. У меня никогда не было хороших предчувствий, когда я с ним встречался за доской: все время ощущаешь давление с его стороны, а не наоборот", - сказал Карлсен.

Карлсен оценил свои шансы в предстоящем матче за мировую шахматную корону. "Думаю, у меня хорошие шансы, рад, что на Кубке мира в Сочи мне удалось сыграть много классических партий - это хорошая тренировка перед матчем, но я понимаю, что в Дубае меня ждет лучшая версия Яна из всех, какие мы когда-либо видели. Очень рад за него: он смог стабилизировать свою игру и чаще показывать тот уровень, на который на самом деле способен. В частности, это мы видели на турнире претендентов, но я все равно считаю, что если буду в своей лучшей форме, то у меня хорошие шансы на победу", - сказал норвежец.

Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец является действующим чемпионом мира, удерживая это звание с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он четвертый. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.