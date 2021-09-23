Шатан: будущий глава IIHF должен найти долгосрочное решение вопроса участия НХЛ в Играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Одной из задач, которые будут стоять перед будущим президентом Международной федерации хоккея (IIHF), станет достижение долгосрочных договоренностей с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) об участии ее игроков в Олимпийских играх. Такое мнение журналистам высказал президент Словацкой федерации хоккея Мирослав Шатан.

Выборы нового президента IIHF пройдут 25 сентября на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза, белорус Сергей Гончаров, немец Франц Райндль и француз Люк Тардифф.

"Я считаю, что играть всегда должны лучшие против лучших, очень здорово, когда игроки НХЛ приезжают на Олимпиаду, - сказал Шатан. - Знаю, что на Играх в 2018 году было не так уж просто без игроков оттуда, и здорово, что сейчас решение было найдено, но это решение временное, поэтому очевидно, что одна из задач, которая будет стоять перед следующим президентом Международной федерации хоккея, - найти долгосрочное решение для этой ситуации. IIHF не должна постоянно волноваться, приедут ли игроки из НХЛ на Олимпиаду или нет".

"Когда я впервые выступал на Олимпиаде в 1994 году, игроков НХЛ не было, поэтому в следующий раз - в 1998 году в Наггано, когда энхаэловцы смогли поехать - мы все были рады, что можем соревноваться против лучших игроков. Очевидно, что игроки НХЛ привлекают больше внимания к турниру. Очень важно, что Рене [Фазелю] удалось этого добиться, спасибо ему за это. К сожалению, затем появились проблемы, связанные с переговорами, касающимися денег, но в то же время самое важное, чтобы у нас был календарь турниров, и мы нашли долгосрочное решение этого вопроса", - добавил чемпион мира 2002 года в составе сборной Словакии.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.