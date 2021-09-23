Райндль: IIHF не должна слишком часто что-то менять в хоккее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не должна слишком часто производить изменения в правилах игры. Такое мнение журналистам высказал кандидат в президенты IIHF Франц Райндль.

Нынешний президент IIHF Рене Фазель сложит полномочия на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Выборы нового президента пройдут 25 сентября.

"Это будут необычные выборы, поскольку из-за коронавируса подготовка к ним продлилась дольше обычного - мы уже находимся в этом процессе 1,5 года, - сказал Райндль. - Мы многое обсуждаем, у нас разные взгляды на ситуации. И это очень здорово, поскольку мы получили очень много идей, как улучшить игру, что изменить".

"Но в то же время мы должны быть осторожны с тем, как это делать. Мы не должны менять слишком многое, конечно, это непросто, и я буду рад, когда это закончится", - добавил он.

Райндль был руководителем сборной Европы, которая стала финалистом Кубка мира 2016 года. "Я выступаю за игры с участием хоккеистов НХЛ - всегда должны играть лучшие против лучших. Это был невероятный опыт в 2016 году, когда мы прошли шведов в полуфинале. У нас были молодые и быстрые игроки, было непросто поначалу находиться всем в одной раздевалке, но потом атмосфера была отличной", - сказал Райндль.

"Я от всего сердца люблю Россию как хоккейную страну, и мне нравится, как они развивают хоккей. Когда я играл, я знал всех игроков сборной, но, к сожалению, только со спины, поскольку они все были быстрыми", - добавил он.