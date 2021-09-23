Глушаков не исключил, что Жирков продолжит карьеру после выступления в любителях

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший защитник "Зенита" и сборной России по футболу Юрий Жирков может продолжить профессиональную карьеру после того, как поиграет на любительском уровне. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Химок" Денис Глушаков.

В четверг на сайте Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) появился профиль 38-летнего Жиркова, в котором указано, что он будет выступать за "Аминьево". В этой команде периодически играет и Глушаков.

"По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим - может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется, - сказал Глушаков. - Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся".

"Не знаю его планы - он набирает форму после травмы: тренироваться это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое. Ты получаешь удовольствие от футбола, никто не платит деньги. В каких-то любительских командах платят, но у нас в "Аминьево" играют только из-за того, что есть хороший коллектив. Я сам там давно: набирал форму, когда нигде не играл, а когда был в премьер-лиге, то приезжал туда во время перерыва на игры сборных, поскольку почему я должен сидеть дома, когда могу пойти поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами", - добавил он.

Жирков является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе "Челси", бронзовым призером чемпионата Европы. По окончании сезона-2020/21 у него истек контракт с "Зенитом".