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Единая лига ВТБ

Баскетболист "Локомотива-Кубани" Мартюк объяснил причины поражения от УНИКСа

Краснодарский клуб в гостях уступил со счетом 87:96

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты "Локомотива-Кубани" часто промахивались во второй половине встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, что стало причиной поражения. Об этом ТАСС рассказал игрок краснодарской команды Андрей Мартюк.

УНИКС дома обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 96:87. После первой половины встречи казанский клуб проигрывал с разницей в 17 очков.

"В первой половине мы больше играли командой, больше забивали, а во второй мы чуть-чуть промахнулись, - сказал Мартюк. - Я лично не попадал в кольцо".

В прошлом сезоне УНИКС и "Локомотив-Кубань" встречались в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда из Казани одержала победу в серии со счетом 3-0. В финале УНИКС в трех матчах уступил московскому ЦСКА.

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