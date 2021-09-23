Перасович: баскетболисты УНИКСа начали матч с "Локомотивом-Кубанью" слишком расслабленно

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Казанский УНИКС начал матч Единой лиги ВТБ по баскетболу с краснодарским "Локомотивом-Кубанью" очень расслабленно и поэтому уступил в первой половине встречи с разницей в 17 очков, но затем сумел переломить ситуацию и одержать победу. Такое мнение высказал журналистам главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Встреча прошла в Казани.

"Мы начали матч слишком расслабленно, видимо, посчитав, что легко выиграем, но без борьбы невозможно добиваться результата в нашем виде спорта. Мы заметно уступали сопернику в степени жесткости. Вышли как на прогулку, принимали неправильные решения в нападении. В первых двух четвертях совершили 10 потерь, после чего получили в переходах 18 очков в свою корзину, что говорит об отсутствии у нас концентрации", - сказал тренер.

Он отметил, что ему было стыдно перед болельщиками и перед самим собой за игру после двух стартовых четвертей. По его мнению, в нападении основная проблема заключалась в отсутствии терпения. "Порой мы принимали поспешные решения, в результате чего страдала наша защита. Но во второй половине нам удалось изменить ситуацию и добиться победы", - отметил Перасович.

В следующем матче УНИКС 28 сентября примет польскую "Зелену Гуру".