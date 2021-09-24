Игрок УНИКСа Браун считает, что команде нужно сыграться и лучше узнать тренерский штаб

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Казанскому баскетбольному клубу УНИКС еще нужно сыграться и лучше узнать тренерский штаб. Об этом на пресс-конференции заявил форвард казанской команды Джон Браун.

Баскетболисты УНИКСа со счетом 96:87 обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Встреча прошла в Казани.

"Безусловно, это был тяжелый матч, рад, что нам удалось сплотиться в трудный момент, но мы не вправе позволять себе начинать игру таким образом. В дебютном отрезке встречи мы действовали пассивно и не должны были позволять соперникам набрать столько очков. Для нас сегодняшняя игра станет ценным опытом, наш первый домашний матч в новом сезоне. Нам еще необходимо сыграться, лучше узнать тренерский штаб", - сказал Браун.

Он также поблагодарил болельщиков за то, что они верили в команду и поддерживали до самого конца. "Во многом благодаря трибунам нам удалось совершить камбэк во второй половине и одержать победу. Эта игра научит нас тому, как точно не следует начинать матчи Евролиги, потому что тогда это выглядело бы слишком некрасиво", - уточнил баскетболист.

В следующем матче УНИКС 28 сентября примет польскую "Зелену Гуру". "Локомотив-Кубань" на своем паркете 2 октября сыграет с белорусским "Цмоки-Минском".