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Футбол в Испании

Спортивный директор "Барселоны" выразил поддержку главному тренеру команды Куману

Испанский клуб не может выиграть в трех матчах подряд

ТАСС, 24 сентября. Спортивный директор испанского футбольного клуба "Барселона" Рамон Планес выразил поддержку главному тренеру команды Рональду Куману. Комментарий Планеса приводит телеканал RMC Sport.

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В ночь на 24 сентября "Барселона" сыграла вничью с "Кадисом" (0:0) в шестом туре чемпионата Испании. Каталонцы не смогли победить в третьем матче подряд. 14 сентября испанский клуб проиграл германской "Баварии" со счетом 0:3 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, а 20 сентября сыграл вничью с "Гранадой" (1:1) в пятом туре чемпионата Испании. После пяти матчей "Барселона" набрала девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

"Куман пользуется нашей поддержкой, - сказал Планес. - В воскресенье нас ждет еще одна игра (26 сентября "Барселона" сыграет с "Леванте" в рамках чемпионата Испании - прим. ТАСС), мы с ним. Он наш тренер. Мы находимся в новом цикле, у нас есть игроки с большим будущем".

В августе 2020 года Куман подписал двухлетний контракт с "Барселоной". По итогам прошлого сезона команда заняла третье место в таблице чемпионата Испании и выиграла кубок страны. В Лиге чемпионов каталонцы в 1/8 финала уступили французскому "Пари Сен-Жермен" (1:4, 1:1).

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