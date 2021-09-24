Гонщик Мазепин заявил, что гордится возможностью общаться с Хабибом Нурмагомедовым

СОЧИ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин назвал смешанные единоборства (ММА) одним из своих любимых видов спорта и гордится тем, что имеет возможность общаться с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В августе Мазепин в своем аккаунте в Instagram опубликовал фотографию с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедовым.

"[У меня] был выбор между картингом и боями, которыми я занимался, - рассказал Мазепин. - Очень люблю их - это и сегодня один из моих любимых видов спорта. Но таланта у меня все же больше в области автоспорта".

Мазепин рассказал, что болеет за российских бойцов. "Горжусь, что у меня есть возможность общаться с Хабибом Нурмагомедовым, - сказал он. - Федор Емельяненко, Петр Ян - они большие звезды для меня. Приглашал ли я их на Гран-при в Сочи? Да, буквально вчера мы общались с Хабибом, обсудили с ним благотворительную акцию, которую мы организовали с фондом "Подарок ангелу".

ВТБ Гран-при России пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.