Гонщик Мазепин считает, что на данном этапе опережать Шумахера - совершенно не важно

СОЧИ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин не считает важным на данном этапе опережать в квалификациях и гонках напарника по команде немца Мика Шумахера. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Пилоты проводят дебютный сезон в "Формуле-1". На прошедших 14 этапах Мазепин лишь трижды опередил Шумахера в квалификациях и дважды - в гонках.

"Я считаю, что на данном этапе это (опережать Шумахера - прим. ТАСС) совершенно не важно, - сказал Мазепин. - Нужно рисковать, тестировать новые машины, пробовать разные настройки. Не всегда наши эксперименты приводят к положительным изменениям, но это то, что надо, чтобы набраться опыта к следующему году".

Говоря о текущем сезоне, Мазепин отметил, что главное сейчас - набираться опыта. "Достаточно трудный сезон, - сказал он. - После тестов в Бахрейне у нас были определенные ожидания, но смена шасси перед чемпионатом смешала карты - нам потребовалось несколько тяжелых уик-эндов, чтобы понять, что перемены нужны, машина работает не так, как хотелось. В любом случае главное в этом году - набираться опыта, и я доволен тем рейтингом, тем прогрессом, который у меня есть последние несколько уик-эндов, рад, что сейчас все складывается так, как я хочу".

"Когда конкуренты обновляют машины, нам тяжело с ними соперничать. Но это переходный год. Когда надо добиться больших успехов, иногда надо пойти против течения. Это мы и делаем", - добавил российский пилот.

Ближайший этап "Формулы-1" пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.