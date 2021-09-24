Куклина считает надуманной проблему отсутствия тренера по стрельбе в сборной по биатлону

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина считает надуманной проблему отсутствия тренера по стрельбе в группе старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова. Об этом спортсменка рассказала ТАСС на летнем чемпионате России, где она одержала победу в индивидуальной гонке.

В группе Шашилова остается вакантной должность тренера по стрельбе, которую в прошлом сезоне занимал Алексей Волков.

"Мне кажется, это надуманная проблема, потому что с нами работают тренеры по биатлону. Я не понимаю, как не может быть тренера по стрельбе, если тот же Михаил Викторович подсказывает нам в стрелковом компоненте", - сказала Куклина.

"С нами также работает Николай Степанович Загурский. То есть проблем никаких нет", - добавила она.

Биатлонисток сборной в межсезонье консультировал тренер по стрелковой подготовке Александр Куделин.

Старт международному зимнему сезону будет дан в конце ноября. Главным его событием станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.