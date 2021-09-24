СМИ: Месси может возобновить тренировки с ПСЖ в пятницу

ТАСС, 24 сентября. Аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может вернуться к тренировкам в пятницу. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

У Месси после матча чемпионата страны с "Лионом" (2:1) был выявлен ушиб левого колена. Он пропустил матч чемпионата против "Меца" 22 сентября. Отмечается, что игрок может принять участие во встрече Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится 28 сентября.

После семи туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, одержав победы во всех матчах и опережая идущий вторым "Марсель" на семь очков.