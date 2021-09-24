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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Международная федерация университетского спорта оценила подготовку к Универсиаде-2023

В ходе визита делегация во главе с генеральным секретарем Эриком Сейнтроном провела ряд совещаний с организаторами соревнований в Екатеринбурге

ТАСС, 24 сентября. Делегация технического комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) посетила Екатеринбург для оценки подготовки города к Универсиаде 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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В ходе визита делегация во главе с генеральным секретарем FISU Эриком Сейнтроном провела ряд совещаний с организаторами соревнований, а также руководством города и области. В ходе встреч обсуждались вопросы подготовки объектов, пребывания спортсменов и гостей, а также художественная программа. Делегаты также постелили объекты художественной программы соревнований и строящуюся Деревню Универсиады.

"Из всех объектов, готовящихся к Играм, деревню я вижу в первый раз. Меня радуют результаты, для спортсменов создаются самые комфортные условия. Это просто фантастика. Я думаю, что все объекты станут отличным наследием для Екатеринбурга", - отметил Сейнтрон.

По итогам визита делегация даст отчет по всем аспектам организационных работ и рекомендации по оптимизации процесса подготовки.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Программа включает соревнования по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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