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Футбол в России

РФС оштрафовал Заболотного на 20 тыс. рублей за нарушение ковид-регламента

Нападающий забежал на трибуну с болельщиками, празднуя забитый мяч

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего ЦСКА Антона Заболотного на 20 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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В понедельник в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Автор единственного мяча Заболотный забежал на трибуну с болельщиками, отпраздновав с ними свой гол. Форвард был позднее удален за вторую желтую карточку.

ЦСКА по итогам матча также был оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и на 15 тыс. рублей за нарушения зрителями санитарного регламента. "Спартак" оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушения зрителями ковид-регламента, на 50 тыс. рублей - за скандирование ненормативной лексики.

ЦСКА после восьми туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков, "Спартак" идет девятым, имея в активе 10 очков. В следующем туре ЦСКА 27 сентября на выезде сыграет с "Нижним Новгородом", красно-белые 25 сентября примут "Уфу".

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