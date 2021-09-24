Футболист "Ахмата" Бериша пропустит около трех месяцев после операции на плече

ТАСС, 24 сентября. Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша будет восстанавливаться около трех месяцев после операции на плечевом суставе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Ахмат" сообщил о травме футболиста 11 сентября. Бериша перенес операцию в одной из клиник Рима. Дальнейшее лечение и реабилитация продлятся около трех месяцев.

Берише 29 лет, он выступает за "Ахмат" с 2016 года, в составе команды из Грозного он провел 114 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

"Ахмат" после восьми туров занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 9 очков, в следующем туре грозненская команда 26 сентября на выезде сыграет с "Ростовом".