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Футбол в России

Футболист "Ахмата" Бериша пропустит около трех месяцев после операции на плече

Грозненский клуб сообщил о травме полузащитника 11 сентября
Бернард Бериша Елена Афонина/ТАСС
Описание
Бернард Бериша
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша будет восстанавливаться около трех месяцев после операции на плечевом суставе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Ахмат" сообщил о травме футболиста 11 сентября. Бериша перенес операцию в одной из клиник Рима. Дальнейшее лечение и реабилитация продлятся около трех месяцев.

Берише 29 лет, он выступает за "Ахмат" с 2016 года, в составе команды из Грозного он провел 114 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

"Ахмат" после восьми туров занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 9 очков, в следующем туре грозненская команда 26 сентября на выезде сыграет с "Ростовом".

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