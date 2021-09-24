Большинство команд НХЛ готовы полностью заполнить арены в грядущем сезоне НХЛ

ТАСС, 24 сентября. Полную посещаемость матчей грядущего сезона готовы организовать 30 из 32 команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ лиги.

Отмечается, что реализовывать все билеты на матчи не будут "Ванкувер" и "Монреаль". По оценкам, "Ванкувер" допустит на матчи 50% болельщиков от общей заполняемости арены, а "Монреаль" - 33%.

Также сообщается, что "Баффало", "Калгари", "Монреаль", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттава", "Сан-Хосе", "Сиэтл", "Торонто", "Ванкувер" и "Виннипег" будут требовать от болельщиков доказательство пройденной вакцинации для доступа на трибуны. Болельщики "Анахайма", "Бостона", "Чикаго", "Эдмонтона", "Лос-Анджелеса", "Нэшвилла", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Сент-Луиса" смогут посетить трибуны при наличии актуального отрицательного теста на коронавирус.

Для допуска на матчи остальных команд не будут требовать справки о вакцинации или результаты тестов, однако эти планы могут быть изменены.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 13 октября.