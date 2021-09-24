Ласицкене назвала красивым жестом нанесение имен призеров Игр в Токио на шлем Мазепина

ТАСС, 24 сентября. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене поблагодарила пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никиту Мазепина за решение выступить на ВТБ Гран-при России в шлеме с именами российских призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом спортсменка написала в Instagram , опубликовав совместное фото с гонщиком.

В четверг Мазепин презентовал шлем с именами всех российских призеров соревнований в Токио.

"Лишний раз убедилась, что все российские спортсмены - одна команда, - написала Ласицкене. - Красивый жест Никиты Мазепина и "Хааса" с нанесением имен всех российских призеров Олимпиады и Паралимпиады в Токио на свой шлем на домашнем Гран-при в Сочи".

Этап в Сочи проходит с 24 по 26 сентября. Российские олимпийцы на Играх в Токио завоевали 71 медаль, паралимпийцы - 118. Ласицкене на Олимпиаде в Токио завоевала золото в прыжках в высоту.