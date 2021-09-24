Футболист "Динамо" Лаксальт пропустит от трех до четырех матчей из-за травмы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Диего Лаксальт пропустит от трех до четырех ближайших матчей из-за травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Лаксальт из-за травмы не принял участие в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (1:0) и встрече группового этапа Бетсити - Кубка России с "Динамо" из Ставрополя (6:0). В воскресенье "Динамо" на своем поле примет казанский "Рубин", встреча начнется в 14:00 мск.

"Мы разговаривали с ним после травмы, - сказал Шварц. - Травма на долгий срок оставит нас без него. Мы точно можем говорить, что его точно не будет в ближайших трех-четырех матчах".

Лаксальту 28 лет, он перешел в "Динамо" из итальянского "Милана" 22 июня. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. В нынешнем сезоне Лаксальт провел за "Динамо" семь матчей и не отметился результативными действиями.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. "Рубин" с 14 очками располагается на пятой позиции.