Шварц: изменение количества матчей в сезоне не улучшит качество российского футбола

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Изменение количества игр в сезоне не сможет повлиять на улучшение качества российского футбола, нужно сделать акцент на развитии академий и образовании тренеров. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Один из предлагаемых форматов - "Юпитер-16" - предполагает сохранение 16 участников премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.

"В первую очередь нам нужно понимать, насколько эти изменения смогут качественно изменить результаты отечественных команд на международной арене, - сказал Шварц. - Но в то же время я не считаю, что изменение количества матчей может повлиять на качество. Конечно, мы хотим большего представительства российских клубов на международной арене - как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы, также мы желаем успеха национальной команде на международном уровне. Но в данном аспекте стоит говорить о футбольном образовании: академиях, которые развивают наших футболистов, об образовании тренеров - в совокупности эти факторы могут привести к улучшению качества всего российского футбола, а не количественное изменение матчей".

"Я уважаю, конечно, то предложение, которое выдвинула нидерландская компания на рассмотрение. Но в то же время я считаю, что тот формат чемпионата, который есть в Германии или Англии, при котором играют в России, наиболее правильный, учитывая то, что каждая команда играет дома и на выезде. По итогам гладкого чемпионата лучшая команда становится чемпионом, занявшие последние места вылетают. Важно понять, что решения по таким вопросам должен принимать не компьютер", - добавил Шварц.

На общем собрании 31 августа клубы РПЛ не смогли принять решение по формату чемпионата, взяв один месяц на раздумья.