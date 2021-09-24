Организаторы Гран-при России "Формулы-1" заявили о готовности трассы к дождливым условиям

СОЧИ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Трасса "Сочи-Автодрома", где проходит 15-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", готова к проведению заездов в дождливых условиях. Об этом ТАСС заявил генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

В субботу в Сочи ожидаются ливневые дожди. Уже известно, что первую гонку "Формулы-3", которая была запланирована на утро субботы, перенесли на пятницу (начало - в 17:25 мск). По информации Race Fans, рассматривается вариант переноса квалификации "Формулы-1" с субботы на воскресенье. Также 25 сентября должны пройти еще одна гонка "Формулы-3", две гонки "Формулы-2" и третья свободная практика "Формулы-1".

"Главное, что мы сделали, - это подготовили все дренажные системы, - сказал Титов. - Дождь, который был во вторник, обозначил слабые места, мы их усилили. Если вдруг будет совсем потоп, то мы готовы - застоя воды нигде не будет. Но в целом будем смотреть по обстоятельствам, решение [о проведении заездов] будет принимать Международная автомобильная федерация".

ВТБ Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября.