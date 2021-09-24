Буре считает, что нужно работать над ростом рейтингов хоккея через развитие маркетинга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) должна бороться за интерес болельщиков, хоккею необходимо поднимать свои рейтинги, ключом к этому успеху является развитие маркетинга. Такое мнение в своей предвыборной речи на пост в совете IIHF высказал специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.

Полугодовой конгресс IIHF проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 25 сентября. В последний день состоятся выборы президента федерации и членов совета.

"Хоккей - это моя жизнь, и я рос, стараясь проводить время на льду, как только это возможно. Я был игроком, генменеджером, участвовал в ряде хоккейных проектов, включая Ночную хоккейную лигу, в которой играет порядка 2 тыс. человек, а [президент IIHF] Рене [Фазель] иногда надевал судейский свитер и помогал нам. Хоккей мне многим помог, благодаря ему я получил большое уважение, и теперь я хочу вернуть ему то, что он мне дал. Я хочу поделиться своим мастерством и опытом, поэтому и хочу быть в совете IIHF", - сказал Буре.

"Как мы можем сделать игру лучше? Первое - улучшить связь в хоккейной семье, ведь хоккейная семья - это не просто слова. Мы должны уважать каждое мнение, каждый член IIHF должен иметь возможность поделиться своими идеями, мы должны быть честными, открытыми друг к другу. Сейчас царит мир развлечений, и это большой вызов для нас, мы должны бороться за интерес болельщиков на телевидении, в соцсетях, речь идет и о других видах спорта, нам нужно усилить попытки преподносить нашу игру, поднимать свои рейтинги", - отметил он.

Буре считает, что ключевым в развитии этого направления должен стать хоккейный маркетинг. "Хоккейный маркетинг - ключ к этому успеху, это позволит нам заработать больше денег, найти новых партнеров, новые инвестиции, и это поможет нам повысить ценность хоккея. Поднять хоккей через программы развития IIHF. Я верю, что у IIHF есть все инструменты для того, чтобы повысить уровень хоккея, для этого нужно иметь программы для развития игроков, судей, арен", - добавил представитель ФХР.