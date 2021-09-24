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Сборные по хоккею

Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

Валерий Брагин станет его консультантом
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Контракт рассчитан на один год. Таким образом, Знарок будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира. Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, станет консультантом Знарка.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ [Национальной хоккейной лиги], мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России выиграла золотые медали - прим. ТАСС) это доказал", - сказал Третьяк.

Также Третьяк сообщил, что Знарок вместе с Алексеем Жамновым, который является ассистентом главного тренера, отправятся в Америку общаться с игроками НХЛ.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

На клубном уровне Знарок возглавлял ХК МВД, который вывел в финал Кубка Гагарина - 2010, московское "Динамо", с которым дважды стал победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (2012, 2013), петербургский СКА, который привел к победе в турнире в 2017 году, а также московский "Спартак".

Теги
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