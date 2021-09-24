Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Контракт рассчитан на один год. Таким образом, Знарок будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира. Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, станет консультантом Знарка.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ [Национальной хоккейной лиги], мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России выиграла золотые медали - прим. ТАСС) это доказал", - сказал Третьяк.

Также Третьяк сообщил, что Знарок вместе с Алексеем Жамновым, который является ассистентом главного тренера, отправятся в Америку общаться с игроками НХЛ.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

На клубном уровне Знарок возглавлял ХК МВД, который вывел в финал Кубка Гагарина - 2010, московское "Динамо", с которым дважды стал победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (2012, 2013), петербургский СКА, который привел к победе в турнире в 2017 году, а также московский "Спартак".