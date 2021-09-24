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Сборные по хоккею

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею - 2022 надеется на стопроцентную посещаемость турнира

Турнир состоится с 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2022 года надеется на то, что на матчах турнира будет разрешено заполнение арен на 100%. Об этом представитель оргкомитета заявил журналистам на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

Чемпионат мира 2021 года, который проводился в Риге, изначально проходил без зрителей, но по ходу турнира правительство Латвии приняло решение допустить болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

"Сейчас есть ограничения, но мы надеемся, что в мае их не будет", - заявил представитель оргкомитета.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере.

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