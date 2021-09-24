Конькобежец Скобрев назначен тренером по физической подготовке хоккейного клуба "Барыс"

ТАСС, 24 сентября. Двукратный призер Олимпиады-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев назначен тренером по физической подготовке казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

На Играх в канадском Ванкувере Скобрев выиграл серебро на дистанции 10 000 метров и бронзу - на пятикилометровке. В его активе есть также победа на чемпионате мира - 2011 в классическом многоборье и европейском первенстве того же года в Италии. В ноябре 2016 года после завершения карьеры в конькобежном спорте Скобрев начал работать тренером по физподготовке в московском хоккейном клубе "Динамо".

"Барыс" в настоящее время занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав шесть очков в восьми матчах.