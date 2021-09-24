Сергей Зубов назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной стал Олег Знарок. Валерий Брагин, ранее занимавший этот пост, назначен консультантом.

"Зубов будет помогать Знарку", - сказал Третьяк. Помимо Зубова ассистентом главного тренера будет Алексей Жамнов.

Зубову 51 год, в качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом 1992 года в составе Объединенной команды. С 2011 по 2015 год занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. В марте 2017 года возглавил "Сочи", откуда был уволен в октябре 2019 года. В апреле 2021 года Зубов возглавил рижское "Динамо".