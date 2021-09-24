Колосков: опыт Скоровича должен помочь россиянам в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт старшего тренера сборной России по мини-футболу Сергея Скоровича должен помочь команде в четвертьфинале чемпионата мира против аргентинцев. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Игра пройдет 26 сентября и начнется в 20:00 мск. Этот матч станет повторением финала мирового первенства 2016 года, в котором победили аргентинцы (5:4).

"При прочих равных условиях - возраста, мастерства и настроя футболистов, на первый план выходит тактическая подготовка и гибкость, - сказал Колосков. - Это зона ответственности главного тренера, сейчас Сергею Скоровичу необходимо так построить практические и теоретические занятия, чтобы команда была максимально подготовлена именно к этому матчу и к этому сопернику. И дальше требовать неукоснительного выполнения своих идей на паркете, вносить коррективы, если нужно, тут огромную роль играет опыт. Скорович - опытный тренер, многое повидал, здесь у него неоспоримое преимущество перед более молодым наставником из Аргентины".

"Особенность любого матча плей-офф очевидна - нет права на ошибку, любой промах, и ты отправляешься домой. Матч с командой Вьетнама (3:2) это хорошо показал, он получился валидольным, хорошо, что определенный запас у нашей команды все же был. Но дальше такого не будет, впереди матч с чемпионами мира, и цена ошибки возрастает в два, а то и в три раза. Поэтому я бы обратил внимание на два основных аспекта, первое - избегать роковых ошибок, ведь отыграться будет очень сложно, второе - добавить в агрессии. Мы вице-чемпионы мира, мы авторитеты в футзале, мы должны действовать агрессивно, с позиции силы, этого я пока не увидел", - добавил Колосков.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Текущий турнир завершится 3 октября.