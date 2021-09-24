Австралиец Дуэн выиграл квалификацию этапа "Формулы-3" в Сочи

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды Trident ("Трайдент") Джек Дуэн выиграл квалификацию шестого, финального этапа серии "Формулы-3", который проходит в Сочи.

Вторым стал его партнер по команде француз Клеман Новалак, третьим - британец Джонатан Хоггард из Jenzer Motorsport ("Йенцер моторспорт"). Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Александр Смоляр занял седьмое место.

В таком порядке гонщики будут стартовать в третьей гонке, которая запланирована на воскресенье. В первом заезде с поул-позишн будет стартовать француз Виктор Мартен из MP Motorsport ("Эм-пи моторспорт"), вторым - американец Логан Сарджент из Charouz Racing System ("Шароуз рейсинг систем"), третьим - его соотечественник Джек Кроуфорд из Hitech GP ("Хайтек джи-пи"). Смоляр уйдет в гонку с шестой позиции.

Первая гонка пройдет позднее в пятницу, начало - в 17:25 мск. Изначально она должна была пройти утром в субботу, но была перенесена из-за плохих погодных условий 25 сентября. Второй заезд запланирован на субботу (13:40 мск), третий - на воскресенье (09:55 мск).