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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2022 году пройдет в Болгарии

Турнир состоится в апреле в Софии
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Столица Болгарии София станет местом проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2022 года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов.

24 сентября в финском Рованиеми проходил очередной конгресс EWF. Одним из пунктов повестки конгресса был выбор места проведения чемпионата Европы 2022 года.

"Чемпионат Европы 2022 года пройдет в апреле в Софии. Точные даты проведения соревнований будут определены позднее", - заметил Агапитов.

В 2021 году чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Москве. Последний раз София принимала у себя этот турнир в 2005 году, всего в столице Болгарии проходило уже пять чемпионатов Европы и один чемпионат мира (в 1986 году).

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