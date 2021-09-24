Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2022 году пройдет в Болгарии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Столица Болгарии София станет местом проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2022 года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов.

24 сентября в финском Рованиеми проходил очередной конгресс EWF. Одним из пунктов повестки конгресса был выбор места проведения чемпионата Европы 2022 года.

"Чемпионат Европы 2022 года пройдет в апреле в Софии. Точные даты проведения соревнований будут определены позднее", - заметил Агапитов.

В 2021 году чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Москве. Последний раз София принимала у себя этот турнир в 2005 году, всего в столице Болгарии проходило уже пять чемпионатов Европы и один чемпионат мира (в 1986 году).