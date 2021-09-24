{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Быков оценил назначение Знарка главным тренером сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

О приходе Знарка в национальную команду было объявлено в пятницу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что в тренерский штаб сборной России включены люди, которые хорошо знают хоккей и имеют большой опыт. Такое мнение он высказал ТАСС.

На эту тему
Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею
Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной стал Олег Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера национальной команды, назначен консультантом.

"Я думаю, что все они [Знарок, Зубов и Жамнов] люди известные и знающие хоккей, это специалисты, которые имеют большой опыт и достаточно побед. Будем надеяться, что в этот раз наша команда завоюет золото Олимпийских игр, то есть подтвердит свой титул", - сказал Быков.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Теги
Быков, Вячеслав АркадьевичЗнарок, Олег Валерьевич
Зимние неолимпийские виды спорта
Директор Спецолимпиады считает, что соревнования в Казани окажут влияние на весь мир
Зимняя Спциальная Олимпиада пройдет в январе 2023 года
Читать полностью