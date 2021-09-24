Директор Спецолимпиады считает, что соревнования в Казани окажут влияние на весь мир

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Специальная Олимпиада, которая пройдет зимой 2023 года в Казани, окажет влияние на весь мир и на все страны, которые примут участие в соревнованиях. Такое мнение высказала исполнительный директор Спецолимпиады Мэри Дэвис, комментарий которой приводит пресс-служба президента правительства Республики Татарстан.

"Мы ждем начала этого события, работы с вами над созданием среды, важно сделать современный мир более инклюзивным, более принимающим", - сказала Дэвис.

В пятницу представители глобального движения Специальной Олимпиады - Дэвис, спортивный директор движения Лу Лория и руководитель направления Европы и Азии Специальной Олимпиады Дэвид Евангелиста осмотрели спортивные объекты Игр в Казани и обсудили дальнейшие шаги по подготовке к соревнованиям.

Делегация в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетили объекты, где пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку, лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный, стадион "Буревестник", где атлеты с особенностями интеллектуального развития будут состязаться в беге на снегоступах и академию тенниса для соревнований по флорболу. Участники также осмотрели Деревню Универсиады - основную локацию для размещения участников соревнований.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани должны были пройти 22-28 января 2022 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на январь 2023 года.

Спортивная программа Игр включает соревнования по 7 видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В соревнованиях примут участие свыше 1 900 атлетов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров из 100 стран мира.