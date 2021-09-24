Каминский назвал предварительный состав российских биатлонистов на первые этапы Кубка мира

ТЮМЕНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили попали в предварительный состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской команды Юрий Каминский.

Старт международному биатлонному сезону будет дан в конце ноября. В составе мужской команды на первые этапы Кубка мира поедут шесть спортсменов.

"Это те, кто вошел в топ-30 Кубка мира прошлого сезона - Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев, и призер чемпионата мира Карим Халили. Мы даем им спокойно готовиться", - сказал Каминский.

Вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске. "Будет условный запасной на тот случай, если кто-то из этой пятерки будет не очень хорошо готов, они еще должны будут подтвердить свою готовность во время тестов и тренировок", - заметил тренер.

Каминский при этом не исключает ротации состава по ходу декабрьских этапов, команду могут усилить спортсмены с Кубка IBU. Два первых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд, следующие два - австрийский Хохфильцен и французский Анси.