Александр Медведев уверен, что за игру сборной России во главе со Знарком не будет стыдно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею под руководством Олег Знарка на Олимпийских играх в Пекине покажет такую игру, за которую никому не будет стыдно. Такое мнение журналистам высказал первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

В пятницу было объявлено о назначении Знарка на пост главного тренера национальной команды, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера, назначен консультантом.

"Он (Знарок - прим. ТАСС) победитель, независимо от того, приедут ли игроки НХЛ, у нас будет та игра, за которую будет не стыдно", - сказал Медведев.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.