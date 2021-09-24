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Сборные по хоккею

Александр Медведев уверен, что за игру сборной России во главе со Знарком не будет стыдно

Первый президент Континентальной хоккейной лиги назвал главного тренера национальной команды победителем
Александр Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею под руководством Олег Знарка на Олимпийских играх в Пекине покажет такую игру, за которую никому не будет стыдно. Такое мнение журналистам высказал первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

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В пятницу было объявлено о назначении Знарка на пост главного тренера национальной команды, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера, назначен консультантом.

"Он (Знарок - прим. ТАСС) победитель, независимо от того, приедут ли игроки НХЛ, у нас будет та игра, за которую будет не стыдно", - сказал Медведев.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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