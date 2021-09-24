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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева победила на первом этапе Кубка России в Сызрани

Второе место заняла Вероника Яметова, третье - Станислава Молчанова
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Елизавета Туктамышева заняла первое место на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

В сумме за короткую и произвольную программы Туктамышева получила 220,07 балла. Второе место заняла Вероника Яметова (189,25), третье - Станислава Молчанова (178,22).

Короткую программу на соревнованиях выиграла Александра Трусова, однако фигуристка снялась с соревнований и не выступила в произвольной программе.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле и пройдет с 10 по 14 октября.

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