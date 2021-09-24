Фетисов прокомментировал назначение Знарка главным тренером сборной России по хоккею

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной стал Олег Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Под руководством Знарка россияне завоевали золото Олимпиады-2018.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тренерскому штабу сборной России по хоккею придется хорошо подготовиться к Олимпиаде в Пекине, чтобы повторить успех Игр в Пхёнчхане, специалистов ждет непростая работа. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Назначили Олега Знарка, надеюсь, это было взвешенное решение, а не реакция на какую-то мою критику, - сказал Фетисов. - В любом случае это непосредственная работа федерации, они должны просчитывать все моменты, точно понимать, что это непростая история, когда лучшие хоккеисты будут выступать на Олимпийских играх. Олимпиада в Южной Корее и предстоящие Игры в Китае - это совершенно разные вещи, так как будет другой уровень соперничества, поэтому придется хорошо подготовиться, чтобы тягаться за повторение успеха. Так что, как я понимаю, тренерский штаб ждет непростая работа в ближайшей перспективе, но будем надеяться, что они справятся".

Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера национальной команды, назначен консультантом. "Я не знаю, что такое консультант, не понимаю этого назначения, но решение принято, что тут говорить. Надеюсь, что все будет так, как скажет консультант, он плохого не пожелает", - добавил собеседник ТАСС.

В четверг во время гала-матча, посвященного президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю, Фетисов назвал бардаком тот факт, что Федерация хоккея России (ФХР) не назвала тренерский штаб сборной на Олимпиаду. "Я же не просто так это сказал, и игрокам надо понять, кто с ними работает, и подготовка занимает большое количество времени, поэтому я таким образом вчера и отреагировал. Но лучше поздно, чем никогда. Хочется пожелать Олегу удачи", - сказал он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.