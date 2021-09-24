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Гран-при России "Формулы-1"

Лидер сезона "Формулы-1" Ферстаппен будет стартовать с конца решетки на Гран-при России

Во время гоночного уик-энда в Сочи на болиде нидерландского пилота в четвертый раз за сезон заменили силовую установку, в связи с этим он получил штраф
Макс Ферстаппен Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Макс Ферстаппен
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер личного зачета чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен будет стартовать с конца решетки в гонке ВТБ Гран-при России. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

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Во время гоночного уик-энда в Сочи на болиде Ферстаппена заменили силовую установку, это уже четвертая замена мотора на машине нидерландца в сезоне (разрешено три), в связи с этим он получил штраф и уйдет в гонку с последнего ряда стартовой решетки.

Ферстаппен возглавляет личный зачет текущего сезона, набрав 226,5 очка. Второе место занимает британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (221,5), третье - его партнер по команде финн Валттери Боттас (141).

Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. Гонка состоится в воскресенье.

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Гран-при России
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