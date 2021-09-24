Павел Буре назвал сильным ходом назначение Знарка главным тренером сборной России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Решение пригласить в тренерский штаб сборной России по хоккею перед предстоящими Олимпийскими играми в Пекине Олега Знарка, с которым россияне выигрывали золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2014 года, - это действительно сильный ход. Такое мнение высказал специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ФХР.

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной стал Олег Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера национальной команды, назначен консультантом.

"Поддерживаю решение пригласить в штаб Олега Знарка, это по-настоящему сильный ход, - сказал Буре. - Олег - очень опытный тренер, с ним сборная выигрывала золото и медали чемпионатов мира, Олимпийские игры 2018 года. Он хорошо знает систему работы штаба сборной, игроков, которые выступали в национальной команде. Помощниками Знарка станут Алексей Жамнов и Сергей Зубов - тоже очень опытные специалисты, я очень хорошо их знаю, с Зубовым жил на сборах в одном номере, Жамнова - еще с детства".

"Думаю, штаб сборной еще укрепится, и в Пекине у нас будет по-настоящему сильный тренерский состав", - добавил он.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.