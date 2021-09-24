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Сборные по хоккею

Павел Буре назвал сильным ходом назначение Знарка главным тренером сборной России

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам отметил опыт тренера
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре Александр Щербак/ТАСС
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Решение пригласить в тренерский штаб сборной России по хоккею перед предстоящими Олимпийскими играми в Пекине Олега Знарка, с которым россияне выигрывали золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2014 года, - это действительно сильный ход. Такое мнение высказал специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ФХР.

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В пятницу стало известно, что главным тренером сборной стал Олег Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера национальной команды, назначен консультантом.

"Поддерживаю решение пригласить в штаб Олега Знарка, это по-настоящему сильный ход, - сказал Буре. - Олег - очень опытный тренер, с ним сборная выигрывала золото и медали чемпионатов мира, Олимпийские игры 2018 года. Он хорошо знает систему работы штаба сборной, игроков, которые выступали в национальной команде. Помощниками Знарка станут Алексей Жамнов и Сергей Зубов - тоже очень опытные специалисты, я очень хорошо их знаю, с Зубовым жил на сборах в одном номере, Жамнова - еще с детства".

"Думаю, штаб сборной еще укрепится, и в Пекине у нас будет по-настоящему сильный тренерский состав", - добавил он.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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