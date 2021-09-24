Фазель считает, что Знарку будет сложно при выборе игроков НХЛ в сборную России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России Олегу Знарку будет сложно при выборе игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия в Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В пятницу было объявлено, что Знарок возглавит команду на Играх в Пекине.

"При выборе игроков НХЛ вы не будете иметь возможность потренироваться достаточно времени с ними, но нужно будет их выбирать, - сказал Фазель. - Такая же ситуация для команд Швеции, Финляндии, Чехии. У вас есть один из лучших вратарей мира - [Андрей] Василевский, но нужно подготовить командную химию. Это сложно".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.